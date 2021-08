Netflix presentó el trailer de "He-Man and the Masters of the Universe", una nueva serie sobre esta saga que se centrará en los orígenes del "Príncipe Adam" y su juventud. Esta producción es independiente de "Master of the Universe", la otra producción que estrenó la plataforma a fines de julio. "He-Man and the Masters of the Universe" llegará al catálogo el 16 de septiembre.

