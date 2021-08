Netflix estrenó un nuevo trailer de "The Witcher: Nightmare of the Wolf", su nueva película animada inspirada en el universo de "The Witcher". Esta producción abordará la historia de "Vesemir", el maestro de "Geralt de Rivia", y ampliará la mitología de esta saga creada por Andrzej Sapkowski. Su estreno está fijado para el 23 de agosto.

