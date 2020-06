Película de Netflix logra un 0% en Rotten Tomatoes desde su estreno

El pasado 5 de junio se estrenó en Netflix la cinta "The Last Days of American Crime", protagonizada por Edgar Ramírez, Michael Pitt y Anna Brewster. Tres días después, las críticas son poco favorables.



Al menos en el portal de reseñas de cine y series, Rotten Tomatoes, donde la producción tiene un 0% de aprobación entre algunos de los usuarios que ya la vieron. ¿Mejorará la tendencia con el paso de los días?

Por el momento, la cinta comparte el honor con títulos como "Mac and Me" o "Jaws: The revenge".

"The Last Days of American Crime" está basada en la novela gráfica homónima de Rick Remender y Greg Tocchini de 2009.