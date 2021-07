Netflix estrenó el primer trailer de "Army of the thieves", la película que oficiará como precuela de la exitosa "Army of the dead" de Zack Snyder, lanzada en mayo pasado. Esta cinta se narra como el pequeño estafador "Ludwig Dieter" (Matthias Schweighöfer) es contratado para hacer el trabajo de su vida. La película se estrenará a fines de 2021.

