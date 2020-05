Reese Witherspoon llega a Netflix para protagonizar comedias románticas

Vuelve al ruedo, así se podría definir el acuerdo de Reese Witherspoon con Netflix para realizar películas con tintes de comedias románticas.

La actriz de "Legalmente rubia" se unirá a la plataforma streaming para realizar dos cintas. Una de ellas y la única confirmada es "Your place or mine", el primer largometraje de Aline Brosh McKenna, la guionista de "The Devil Wears Prada".

Por otra parte, el segundo proyecto, según cuenta Deadline, será la adaptación de la novela de Sarah Haywood "The Cactus", ahí la actriz será productora ejecutiva.

"Hemos estado buscando las oportunidades adecuadas para colaborar con Ted Sarandos, Scott Stuber y todo el equipo de Netflix por un tiempo y no podríamos estar más emocionados de trabajar con ellos en estas dos comedias románticas", señaló la intérprete.

Con esto, Witherspoon vuelve al cine luego de enfocarse en televisión con las series "Big Little Lies" (HBO), "The Morning Show" (de Apple TV+) o "Little Fires Everywhere" (Hulu).