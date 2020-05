Ricky Gervais firma acuerdo millonario con Netflix y habrá tercera temporada de "After Life"

"Me hizo una oferta que no pude rechazar", dijo Ricky Gervais luego de confirmar su acuerdo de exclusividad con Netflix.

Como consecuencia de este trato, "After Life" tendrá tercera temporada, rompiendo esa tradición del británico en terminar sus series luego del segundo ciclo.

"Tenía pensado retirarme pronto y andar alrededor de la casa borracho hasta que me muriera, pero me he cansado de hacer eso durante el encierro, y además Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar", dijo el intérprete.

La idea de este trato es que Gervais se encargue de producir diversas series y que además haga stand-up, como ya lo ha hecho anteriormente en la plataforma streaming.

Respecto a las cifras de este acuerdo, desde The Hollywood Reporter señalaron que parte mínimo de los 10 millones de dólares.