Tom Holland lidera elenco estelar en nueva película de Netflix

El actor Tom Holland lidera el estelar elenco de "The Devil All the Time", un nuevo thriller psicológico de Netflix, cuya fecha de estreno fue fijada para el mes de septiembre.

Además del intérprete de "Spider-Man", la película contará con las actuaciones de Riley Keough ("Mad Max: Fury Road"), Bill Skarsgard ("IT"), Sebastian Stan ("Capitán América"), Robert Pattinson ("The Batman"), Jason Clarke ("Terminator: Genesis"), Haley Bennett ("Swallow") y Mia Wasikowska ("Alicia en el país de las maravillas").

El proyecto ya realizó su rodaje entre febrero y abril de 2019 bajo la dirección del neoyorkino Antonio Campos ("Afterschool") y el guión de su hermano Paulo.

La historia se ambientará en un pueblo de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial habitado por extraños personajes, que van desde un trastornado veterano de guerra, un matrimonio de asesinos seriales y un falso sacerdote, entre otros.

"The Devil All the Time" llegará al catálogo de Netflix este 16 de septiembre.