Sacan de su cargo al criticado escultor del museo de cera de Las Condes

Rómulo Aramburú, el escultor del recién inaugurado Museo de cera de Las Condes, fue despedido de su cargo, tras realizar polémicas declaraciones sobre el retoque que recibió su escultura de Gabriela Mistral.

"Me parece que intervinieron. A mí no me gustó, aunque yo autoricé al equipo para que se pudieran meter. A mí me tocan algo y lo dejan mal, yo exploto. Soy muy explosivo, no perdono", dijo este jueves en Cooperativa.

Esa frase fue una de sus últimas en su cargo.

"Se cambió el equipo de artistas por otros que sean capaces de crear una copia fiel de los personajes. Se escuchó al público. Aramburú ya no está trabajando en los arreglos de las obras, ni tampoco lo hará en las próximas", dijo Andrea Said, gestora del Museo de Cera, según informa revista Capital.

Caupolicán, y Lautaro son las próximas figuras que se sumarán a las 37 existentes. Además, la próxima semana se comenzará elaborar a la conductora de TV, Tonka Tomicic y a fines de este año se espera incorporar 6 o 7 estatuas más.

Sobre la criticada escultura de Kramer, Said agregó que "la tenemos en pabellón por ahora y estamos trabajando con el humorista para mejorarlo. Esperamos que salga de cirugía pronto".

