Alfredo Lamadrid calificó de fomísimo y traidor a Felipe Avello

El conductor y productor Alfredo Lamadrid tuvo palabras muy poco cariñosas para el comediante Felipe Avello en el programa "No culpes a la noche", de TVN.

En el espacio, Coco Legrand destacaba el ingenio del periodista y ex panelista de "SQP", cuando el hombre de "Cada día mejor" y "Humanamente hablando" no se guardó nada.

"Yo tengo una opinión distinta, lo encuentro fomísimo. A mí no me ha sacado una sonrisa nunca. Y además lo encuentro un poco traidor porque yo lo ayudé mucho a que entrara en la televisión", dijo el presentador.

"Lo que obtuve de respuesta fue que dijo que mi programa era anticuado, que yo era anticuado y lo hacía pésimo. Para mí, el que hace reír hace humor y no me he sonreído nunca con Felipe Avello", agregó Lamadrid, quien contó que se lo ha dicho en la cara.

El momento:

Revisa la rutina de Avello en la Teletón: