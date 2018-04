Aldo Schiappacasse y Francisco Saavedra se unen en nuevo programa

Para este semestre, Canal 13 quiere seguir apostando por espacios de telerrealidad y para ello juntarán a una dupla inédita: Francisco Saavedra y Aldo Schiappacasse.

Ambos se harán cargo de "Nuevos ricos", programa que mostrará la historia de personas que sin contar con muchos recursos lograron materializar una fortuna, logrando éxito en su anhelo.

Sobre este espacio y lo que significará trabajar con el conductor de "Lugares que Hablan" habló el comentarista deportivo en conversación con La Tercera. "Me entusiasma mucho trabajar con Pancho Saavedra, es todo un desafío compartir con él. Tiene una cercanía con el público que yo no tengo, porque a mí me cuesta mucho más relacionarme con la gente", señaló.

"Este es un programa de gente que sin tener los recursos ni los estudios necesarios logró hacer proyectos muy rentables. Gente que logró convertirse en millonaria y que ahora anda en lujosos autos y viven en grandes casas", agregó el periodista.

Creado por el productor ejecutivo Rodrigo Leiva ("En su propia trampa"), "Nuevos ricos" mostrará, además, el negocio que los hizo millonarios y también su entorno familiar.

Algunos casos que se verán en este programa son los de Augusto Vásquez, dueño de "Donde Augusto" y Marcelo Guital, el fundador de la marca de agua Benedictino.