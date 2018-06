Director de Canal 13: "Los demás canales tomarán el mismo camino"

En entrevista con El Mercurio, el director ejecutivo de Canal 13, Javier Urrutia, analizó el complejo momento que vive la señal tras el acuerdo con el grupo Secouya que comenzó con el despido de cientos de trabajadores.

"La industria no resistía más el nivel que costos que teníamos. Nos dolía sacar a esa gente, pero no teníamos más alternativa", justificó el ejecutivo.

Para Javier Urrutia no solo era necesario hacer cambios en la planilla de los trabajadores, si no que también en el trato con los rostros de la señal. "Hay que replantearse la relación con los rostros de la misma manera como nos hemos replanteado los procesos productivos. No puede seguir siendo hasta ahora", dijo.

Pese al denso ambiente al interior de la compañía, el canal ha experimentado una leve alza en el mes de mayo que lo tiene sacando cuentas alegres y mirando al futuro con optimismo.

"Queremos competir, ser masivos, importantes y viables. Buscamos hacer televisión de manera más flexible, competitiva y eficiente", agregó.

En ese sentido, Urrutia cree que el resto de la industria televisiva tendrá que recurrir a una nueva estrategia de negocios y que "más temprano que tarde, los demás canales tomarán el mismo camino".

Viña en el horizonte

Uno de los productos que más promete dentro de la parrilla de Canal 13 es el Festival de Viña del Mar, evento cuyos derechos se adjudicaron junto a TVN y FOX. "Estamos comprometidos a que cuando se sintonice el próximo año se vea una cosa diferente, que se perciba una suerte de 'upgrade' (mejora)", aseguró.

El director ejecutivo de la señal anunció que dentro del próximo mes anunciarán algunos de los artistas para la edición de 2019, así como también a los animadores del certamen. "Será una dupla con un conductor por cada canal", detalló.