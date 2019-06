El gran error que marcó eliminación en las semifinales de "MasterChef"

La recta final de "MasterChef" vivió unas semifinales que dejaron diversas situaciones, en especial aquella donde el pan se termina quemando en el horno.

Eso fue lo que le pasó a Jeffry Bastías, quien debido a un error de cálculo se quedó ad portas del gran desenlace.

La dinámica, que consistía en realizar platos bajo el alero de chefs invitados, obligaba a los participantes a emplatar siete platos. ¿El problema? Jeffry solo hizo seis, situación que terminó con su salida del espacio.

En redes sociales lamentaron el error, ya que varios lo querían ver en la final del programa en desmedro de otros concursantes. Así, Camila Ruíz, Bárbara Lackington y Giovanni Cárdenas competirán por quedarse con el primer lugar.

Semifinal que entre las 22:37 y las 00:35 horas lideró el prime, con un promedio online de 13,6 unidades, con varios peak de 15. En ese mismo horario TVN tuvo 7,5, Mega 10,1 y CHV 11,4. Y la gran final de "MasterChef" será el próximo domingo 23 de junio, después de "Tele 13".

