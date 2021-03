El nuevo rol que tendrá Felipe Braun en 13C

Felipe Braun sigue potenciando sus lazos con 13C, la señal cultural de cable de Canal 13. Es que luego de que en 2020 debutara como conductor del programa "Factor de cambio", este domingo, a las 16:30 horas, regresará con un nuevo ciclo de este espacio de sustentabilidad. Ahora, además de liderarlo en pantalla, destacará como productor de éste, iniciando así una nueva etapa laboral en su carrera en la pantalla chica.

"Una vez que salí de las teleseries tenía programado hacer cosas no necesariamente para la televisión, pero que finalmente aportaran al medio ambiente y que fueran realmente importantes", señaló el actor al cual actualmente se le puede ver en la retransmisión de "Machos" por las pantallas de Canal 13.

A lo anterior, el intérprete del recordado Ariel Mercader agregó que "siempre he creído que uno tiene que agarrar una causa, manejarla y hacerla... y cuando me ofrecieron hacer Factor de cambio, me encantó lo positivo del programa. El programa trata de destacar las cosas positivas que se están haciendo y eso me encanta".

Y justamente eso fue lo que lo motivó a involucrarse en el espacio más allá de la conducción. "No es un programa que critica, es un programa que avanza hacia adelante y que trata de empatizar con la gente y mostrarles que podemos contagiarnos unos a otros inventando cosas para cambiar el mundo para que sea más amigable para todos. Por eso llegué a esto, porque me interesa aportar con un mundo más positivo y amigable para todos".

Es así como desde este domingo, a las 16:30 horas por 13C, el público podrá ver un nuevo ciclo de "Factor de cambio", en donde, siguiendo la tónica histórica del proyecto, se conocerá una diversidad de personas, proyectos, iniciativas y empresas que estén trabajando en torno a la sustentabilidad y soluciones innovadoras para proteger el medioambiente.