Sergio Lagos: Soy un tipo muy afortunado de estar donde estoy

El animador Sergio Lagos retornará a la pantalla tras un mediático 2017, luego de hacerse pública una demanda de paternidad que el mismo confirmó.

Tras alejarse de la pantalla por algunos meses e incluso, restarse de la Teletón a fines del año pasado, Lagos volverá a la televisión con "Sigamos de largo", donde compartirá pantalla con Marcos Silva y Marcelo Comparini.

El conductor explicó a La Tercera que "me parece que es un retorno más. Es importante en lo grupal, en lo personal, para el canal. Siempre hay un vértigo especial por volver, pero no creo que sea para mí un antes y un después".

"Yo no he dejado de trabajar, no he dejado de hacer cosas. Todos los días me levanto y hago diversas cosas", aseguró.

"El año pasado fue un año en que yo sentí importantes transformaciones que son relevantes. Hay momentos en que uno tiene que plantearse reflexiones importantes, tiene que encontrar los caminos para encontrar respuestas sobre muchas cosas. Pero todos los años tienen procesos de crecimiento y reflexión, y sin dudas, en los últimos meses yo he estado en ese proceso", dijo.

Sobre su relación con Nicole, dijo que "mi mujer está bien. Este es un momento en el que hemos estado muy unidos, y yo estoy muy agradecido, feliz, y viviendo un momento muy especial con mi familia, y creo que lo más importante es saber que cuento con ellos, y que soy un tipo muy afortunado de estar donde estoy, con las certezas, y con el cariño, el apoyo y el amor permanente de ellos".