Vuelco en Canal 13: Don Francisco acordó su regreso a la estación

En medio de la dirección ejecutiva de Javier Urrutia, en Canal 13 se decidió a principios de años no renovar el contrato Mario Kreutzberger, poniendo fin a una relación de 57 años entre el animador y la estación.

Sin embargo, como informa La Tercera, hubo un vuelco y ya sin Urrutia, desde la estación administrada por Max Luksic decidieron contratar nuevamente a Don Francisco.

El acuerdo incluye diversas participaciones del animador tanto en la programación como también en el área de prensa. Ahí se contempla dos nuevos proyectos. "Yo siempre he tenido la voluntad de ayudar al canal, porque el Canal 13 fue el que me dio la oportunidad de partir", dijo Kreutzberger al matutino.

"A todas las administraciones, sin excepción, les he dicho que en lo que pueda ayudar, acá estoy", complementó, contando además que su nuevo contrato contempla asesorías a programas y prensa. "No me importa solamente ser parte de algún programa, hemos conversado con prensa para ser entrevistador. Es posible que haga algunas entrevistas ahora pronto".

También tuvo palabras para su relación con el ex director ejecutivo, Javier Urrutia. "Me habían postergado bastante. Esa es la verdad, quiero ser bien honesto. No era mala (la relación). Siempre que pedí una entrevista me la dio, siempre conversé con él. No andábamos a las patadas. La postergación de una respuesta por parte de él, fue quizás algo malo".