Yann Yvin volverá a la televisión como jurado pastelero

Tras casi un año alejado de la televisión, el chef francés Yann Yvin volverá a la pantalla chica de la mano de Chilevisión y su nuevo programa pastelero "Bake Off".

Según detalló La Tercera, el europeo volverá a trabajar con Sergio Nakasone, quien está en el canal privado desde marzo pasado.

Al igual que en "MasterChef Chile", el programa donde debutó en la TV criolla, Yvinn hará el rol de jurado en una competencia que buscará a los mejores pasteleros del país.

"Creo que el nivel de pastelería en Chile es bastante pobre, están muy bajo los estándares y eso tiene que cambiar", dijo al periódico.

"Bake Off", adaptación del programa "The great british bake off" de la BBC, se encuentra en proceso de casting y no ha comenzado sus grabaciones.