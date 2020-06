Nickelodeon revela que Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBTQ+

En el marco de la celebración del orgullo por la diversidad la cadena Nickelodeon reveló que Bob Esponja, el popular personaje de la serie animada, es parte de la diversidad sexual y que pertenece a la comunidad LGBTQ+.

En un mensaje en Twitter el canal publicó una foto de esos "aliados de la comunidad" con tres personajes de sus series: Korra de "La leyenda de Korra", que que se identifica a sí misma como queer; el actor trans Schwoz Schwartz de "Henry Danger" y Bob Esponja. Todos ellos estaban envueltos en los colores del arcoíris.

Los seguidores de la serie y algunos portales con temática LGBTQ+ vieron en esto una "salida de closet" de la querida esponja marina.

En 2005 su creador Stephen Hillenburg aseguró que, tanto Bob Esponja como Patricio Estrella, descartó que fuesen gays. Sin embargo, aseguró que "los considero sobre todo asexuales".

Para la revista Out, especialista en temáticas LGBTQ+, el hecho de que el personaje sea definido como asexual "lo hace entrar definitivamente en la comunidad".

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

