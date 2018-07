El día en que Pablo Mackenna arrancó al ver a Fernando Solabarrieta

El poeta y ex conductor de "CQC", Pablo Mackenna, estuvo este jueves en "Mucho Gusto", reveló lo mal que trató a Ivette Vergara y el día que arrancó de Fernando Solabarrieta de miedo.

"No volvería ser el Pablo de CQC. Ese rol en particular concentraba mucho de algo que no necesariamente me constituye. No es que mintiera, ya que lo bueno y malo habita en todos nosotros, pero no las 24 horas. Me pesaba", dijo.

En medio de la conversación, le dijo a Vergara: "Yo contigo fui un salvaje". La conductora dijo que le caía pésimo cuando conducía el programa en el mismo canal, por ser muy pesado.

Mackenna contó que en una ocasión salió corriendo en el Parque Arauco al ver a Fernando Solabarrieta, marido de Ivette Vergara. "Salí arrancando por un pasillo porque encontraba que tenía que sacarme la chucha", dijo.

El poeta afirmó que en TV sufría de "vértigo verbal", un concepto que definió como "una enfermedad. Son juegos de palabra que no te das cuenta, una frase que armaste literariamente donde el sujeto tiene una familia".

Sobre el caso e Sebastián Eyzaguirre y el reportaje que le hicieron, Mackenna afirmó que "yo era controversial pero causaba menos anticuerpos. Él dice que le hicieron una encerrona. Me da la sensación que peca de falta de sentido de la realidad. No podía ser de otra forma, si pensara que le iban a hacer un homenaje al 'ídolo', hay una pequeña distorsión de la realidad".

