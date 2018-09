El regalo erótico de Ivette Vergara que incomodó a Karla Constant

Un incómodo momento protagonizaron Karla Constante e Ivette Vergara en "Mucho Gusto", luego de que esta última le hiciera un regalo erótico en pantalla.

La ex conductora de "Hugo" relató que fue de compras y se topó con una particular prenda: un colaless fabricado de dulces. Pensando en su amiga compró el artículo para regalárselo, pero la reacción no fue la esperada.

"Puso como cara de asco y me dice 'no, sexo y comida no van'", dijo Ivette Vergara sobre la reacción que tuvo Constant al recibir el obsequio.

Luego le entregó el colaless en pantalla y la conductora del matinal le dijo "debí habertelo agradecido, aunque no lo vaya a usar".

"Ella pensó en mí... me dio hasta pena", continuó, justo antes de abrazarse con su amiga. "Yo prefiero que me mientan y me digan que les gustó", replicó Ivette Vergara.

Para coronar el momento, el programa tomó contacto con el marido de Karla Constant quien aseguró que se encontraba "bien, pero muerto de hambre".