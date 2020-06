El tenso momento entre Monserrat Álvarez y Daniel Jadue: "Me parece una falta de respeto"

Este miércoles, se vivió una tirante situación entre la periodista Monserrat Álvarez y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mientras este era entrevistado sobre las cifras del Gobierno sobre la pandemia del coronavirus en "Contigo en la Mañana".

"Hay un intento de manipulación de la información clara de este gobierno. Le quiero recordar cuando el ministro (Mañalich) salía a auto aplaudirse y a contar que lo llamaban de todas partes del mundo para felicitarlo por el manejo de la pandemia. Comparaba la letalidad del inicio en Chile con la de países que ya habían colapsado su sistema de salud", dijo Jadue.

Luego Álvarez trató de aclarar entre los conceptos de "atuobombo" y la "manipulación", a lo que el alcalde siguió con su explicación. En la próxima intervención de la periodista, se produjo el incómodo momento en el matinal de Chilevisión.

Sobre las residencias sanitarias, la conductora le preguntó sobre cómo estaban funcionando en Recoleta. Por el retraso del audio por la conexión, se sintió como una interrupción en vivo.

"Les pediría que trataran de escucharme", dijo Jadue. "Lo estamos escuchando totalmente, por eso le quería preguntar", replicó Álvarez. "Se le nota un poco tensa Monserrat, le rogaría un poco de paciencia", replicó el político.

"¿Sabe qué alcalde? Eso me parece una falta de respeto, yo estoy feliz conversando con usted, y no le voy a decir, 'oiga, durmió mal?'. Encuentro una falta de respeto lo que me hizo, alcalde", dijo la periodista, quien fue interrumpida por Jadue, que no la dejó terminar.

"Decirme a mí, como mujer, 'la noto un poco tensa, Monserrat' es una súper falta de respeto. Le contrapregunto", dijo Álvarez. Jadue acusó una cierta predisposición y ofreció disculpas, aunque interrumpió nuevamente a su contraparte.

El momento: