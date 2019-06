Figura de "Morandé Con Compañía" y complejo presente: "No estoy tan bien como quisiera"

La actriz Paola Troncoso, reconocida por su participación humorística en el programa "Morandé con Compañía", compartió un potente mensaje en sus redes sociales.

"No estoy tan bien como quisiera, pero tampoco tan mal como otros quisieran", confesó en Instagram, donde recibió el apoyo de diversos compañeros.

Su difícil momento es atribuido a la fibromialgia, enfermedad que sufre hace años y sobre la que ha contado detalles en varias ocasiones.

"Sigo aquí, dando la pelea y puede que me caiga, pero aseguro que en el suelo no me quedaré", remató la comediante, que batalla contra los constantes dolores en el cuerpo y jaquecas.

Asimismo, Troncoso agradeció los mensajes de cariño y apoyo que recibe cada día de sus seguidores.