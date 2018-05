Hay "Rick & Morty" para rato: Habrán 70 nuevos episodios

Los fanáticos de la serie "Rick & Morty" pueden celebrar el futuro de la producción, pues la cadena responsable de la producción Adult Swim renovó la serie animada por otros 70 nuevos capítulos.

Por ahora no se han precisado las fechas ni el marco de tiempo en que se estrenarán las nuevas temporadas de las desventuras del científico "Rick Sánchez" y su influenciable nieto "Morty Smith", pero lo seguro es que habrá material para rato.

La serie seguirá en pantalla por un largo tiempo si se considera que la cantidad de capítulos anunciados es más del doble de los ya existentes (31) en sus tres temporadas, para completar un total de 101 episodios, destacó The Hollywood Reporter.

"Más de Rick & Morty está llegando", publicó su co-creador Justin Roiland en Twitter, mensaje que acimpañó con un dibujo de los protagonistas que dan vida a la serie.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP