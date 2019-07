HBO estrenará "At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal", documental sobre los casos de abuso a las gimnastas olímpicas de EE.UU., cometidos por más de dos décadas por el Dr. Larry Nassar, ortopedista del equipo. El estreno es este lunes 15 de julio a las 21:00 horas.

