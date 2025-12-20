"El Club de la Comedia" regresa a CHV: ya tendría integrantes confirmados

A raíz de la partida de "Detrás del Muro", Chilevisión ya estaría preparando el regreso de "El Club de la Comedia".

Fue hace unas semanas que se empezó a especular sobre las intenciones del canal de Paramount de revivir el estelar de humor, impulsado por los buenos resultados que han tenido títulos nostálgicos como "Fiebre de Baile" y "Cuánto vale el show".

Según reportes del portal Fotech, la estación de Machasa comenzó a promocionar el programa adelantando que "vuelve un clásico del humor, un referente de la comedia. Pronto, únete al club".

Este sería el elenco de "El Club de la Comedia"

Si bien, no se ha confirmado el retorno del clásico del humor -que reemplazaría al espacio liderado por Kike Morandé, que se traslada a Mega-, se espera que Christian Henríquez, mejor conocido como Ruperto, María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes se quedarán en la estación televisiva, formen parte de esta nueva versión del programa.

En tanto, "Qué te lo digo" (Zona Latina) informó que Leo Caprile estaría en la animación, mientras que en la lista de posibles comediantes figuran Don Carter e Ivan Arenas, junto a otros standuperos.

Creado por un grupo de comediantes chilenos, "El Club de la Comedia" se emitió en Chilevisión entre 2007 y 2014, destacando por combinar el stand up, monólogos humorísticos y una serie de memorables sketches.

Asimismo, se desconoce si figuras históricas del programa -como Sergio Freire, Pedro Ruminot, Rodrigo Salinas, entre otros- serán parte del proyecto.