Canal defiende a reportero "exagerado" en Huracán Florence

La imagen se veía impresionante, con un reportero luchando contra el fuerte viento en medio de la llegada del Huracán Florence al sureste de Estados Unidos, pero a pocos metros, dos personas caminaban como si fuera solo una brisa.

El video recorrió las redes sociales con un texto en el que se anunciaba a un periodista aferrándose a la vida, "mientras dos tipos simplemente pasean", de acuerdo al usuario que registro el momento transmitido en The Weather Channel.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 de septiembre de 2018

Las burlas se tomaron la web durante los últimos días, al punto que la propia estación tuvo que emitir un comunicado y defender al periodista Mike Seidel, el protagonista del video, que informaba desde un lugar en Wilmington, Carolina del Norte.

"Es importante notar que los dos individuos en el fondo están caminando sobre el concreto, y Mike Seidel está tratando de mantener el equilibrio sobre la hierba mojada, después de informar en el aire hasta 1:00 a.m. ET esta mañana y sin dudas está agotado", explicó The Weather Channel en un comunicado.

La revista People en su sitio web replicó las palabras de David Shuster, ex presentador de noticias para MSNBC, quien se refirió al comunicado de The Weather Channel. "He estado de pie sobre hierba mojada y cemento mientras informaba sobre huracanes. La defensa del canal a su periodista es una completa mierda", escribió en su cuenta de Twitter.

El último boletín informó que el Huracán Florence se degradó a depresión tropical mientras avanza hacia el interior del país.