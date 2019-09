La difícil confesión de Miguel Acuña tras sufrir brutal ataque y ser llamado "burgués"

El periodista Miguel Acuña fue agredido con gas pimienta el pasado 5 de septiembre, mientras informaba sobre una marcha en Santiago, y en el programa "Síganme Los Buenos" se confesó.

El reportero de Canal 13 fue tratado de "burgués" y sobre ello comentó que "personalmente me da mucha impotencia. Como en todo orden de cosas, generalizar es muy malo. Tú metes en el saco a todo el mundo y yo tengo una historia que muchos no conocen, yo no la he contado nunca".

"Mi papá es torturado y detenido político durante la dictadura", sentenció.

Acuña no quiso dar muchos detalles, porque su propio padre nunca se los quiso revelar.

"Estuvo detenido casi un mes y la gente eso no lo sabe (...) Tenemos muy claro y la conciencia de todo lo que sucedió", agregó.

Según contó, su familia es de "feriantes, nos ha costado mucho en la vida, todo lo que hemos tenido lo hemos logrado con esfuerzo, así que me vengan a decir 'burgués', que me digan 'vendido', que eres de otro estilo social a los manifestantes" le causa impotencia.

"Comparto casi todas las reivindicaciones de la gente que sale a protestar, pero estos son los grupos que matan el mensaje", sostuvo.