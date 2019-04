Las reacciones que dejó la eliminación de Javier en "MasterChef"

Javier fue el último eliminado en "MasterChef Chile", luego de una prueba en que los participantes debían cocinar empanadas.

El concursante, conocido por hablar de sus viajes por el mundo y su conocimiento de gastronomía de otros países, fue criticado por la chef Fernanda Fuentes, quien le recomendo aprender más de cocina chilena ya que las empanadas le quedaron crudas.

En redes sociales celebraron su salida y recordaron la suerte de "lucha de clases" instalada en el programa, aludiendo a que hay un grupo de "cuicos" al que pertenecía el nuevo eliminado.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Porfin, no soportaba su voz ni sus no labios.

Desde mi pobreza, me llama la atención el nivel de resentimiento social solo porque Javier "es cuico". ¿Acaso no vale que el tipo se esforzara y no hablara mal de nadie? La calidad como ser humano no debería medirse por las lucas que tiene en el bolsillo. #LaCocinaDelTerror

A mi igual me cargaban los cuicos y era full team Karen y Jeffrey (o como sea) PEEERO siento que fingen todo el rato, loco. Aparte tiran pura mala vibra, en cambio los cuicos SI, son desagradables, pero al menos no son tan tóxicos. Sorry not sorry. #LaCocinaDelTerror