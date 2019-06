Lisandra Silva fue troleada por error bíblico en "Pasapalabra"

La modelo cubana Lisandra Silva se convirtió en trending topic por su comentada participación en "Pasapalabra", de Chilevisión. Los comentarios en redes se centraron en su conducta y una pregunta bíblica que no supo responder.

Julián Elfenbein le preguntó por personajes bíblicos al equipo compuesto por Silva y Felix Soumastre, los que ayudaban a Nicolás Gavilán.

La primera pregunta fue a la cubana: "Jesús lo habría resucitado a los cuatro días". "Sansón, no sé", replicó Lisandra, lo que provocó la risa del conductor de Chilevisión. La respuesta correcta era Lázaro.

Gavilán respondió todo correcto y ganó a Begoña Arias por poco. Una explicación posible para el error de Lisandra es que el catolicismo no es fuerte en Cuba, isla donde nació y creció la modelo.

Las reacciones:

Gracias a mujeres como Lisandra se logra dintinguir y apreciar a mujeres real y esencialmente bellas. Me refiero a no sólo estético sino también ÉTICO. Lisandra me sorprendió!! No dio una y sólo se desubicó #PasapalabraCHV