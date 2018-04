Maura Rivera contó por qué no estará en "Rojo": No me llamaron

"No me llamaron de 'Rojo', y me hubiese gustado". Con esas palabras Maura Rivera reveló en "Vértigo" el motivo por el cual no estará en el regreso del programa que vio nacer su carrera en la televisión.

Según la bailarina, que en la versión original del espacio conducido por Rafael Araneda estuvo seis años, ni siquiera le llegó un correo o un mensaje por WhatsApp. "Ni para tantear terreno", dijo.

"Me da nostalgia no estar. La gente me conoció a mí a través del programa. Pensé que en esta oportunidad, que volvía Rojo y estábamos todos súper entusiasmados, podía estar", reconoció.

La modelo creyó ser capaz de realizar entrevistas backstage o notas. "Pero siento que los que están también es por algo", admitió.

De todas formas, recordó que "hacen falta otros rostros emblemáticos del programa que tampoco están: Rodrigo Díaz, Carola Soto, Leticia Zamorano, Mario Guerrero...".