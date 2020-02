Michelle Adam dejó Canal 13 tras años y se suma a Mega

La meteoróloga estrella de Canal 13, Michelle Adam, ya no dará más el pronóstico del tiempo en las noticias ni estará más en "Bienvenidos". La profesional deja su casa laboral de años y parte a Mega.

Según informa La Cuarta, Adam comenzará en "Mucho Gusto" a partir de marzo, luego de largas conversaciones y negociaciones. Este miércoles presentó su renuncia a la empresa de Luksic para continuar su carrera en Mega.

Pese a que la noticia todavía no se oficializa, el astrólogo Pedro Engel se alegró por la noticia. "¡Que rico! La echaba tanto de menos. Fue la mejor decisión de la vida y la vamos a esperar con los brazos y el corazón abierto", contó a ese diario Engel, ex compañero de Adam en "Bienvenidos".

Adam no ha dicho nada en sus redes sociales y cuando La Cuarta la llamó, respondió: "No, no puedo hablar nada", con una risa nerviosa. La meteoróloga tuvo varios programas en la última década en el 13, explotando otras facetas laborales.