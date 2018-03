Millie Bobby Brown dedicó premio a víctimas del tiroreo en Parkland

La protagonista de la serie de Netflix "Stranger Things", Millie Bobby Brown, dedicó el premio recibido en los Kids Choice Awards a las víctimas del tiroteo perpetrado el pasado 14 de febrero, en Parkland.

Millie Bobby Brown recibió el premio actriz favorita de televisión en los premios presididos por el canal Nickelodeon, por su papel como "Eleven".

En el vestuario de mezclilla que vestía la joven se destacaban estampadas las frases "nunca más" y "March for Our Lives", movimiento que promueve el control de armas en Estados Unidos, además en la parte de atrás estaban los nombres de las víctimas.

"Muchas gracias por este premio (...) como vimos hace un momento, las demostraciones de March for Our Lives que tuvieron lugar en todo el mundo hoy en día me han inspirado y nos han impactado", dijo Brown.

Agregando que "tengo el privilegio de tener una voz que se pueda escuchar, una que pueda usar para, ojala, marcar una diferencia positiva y ayudar a influir en el cambio".

La actriz finalizó el discurso de agradecimiento dedicando el premio "para los ángeles que hay entre nosotros, tu espíritu sigue vivo. Esto es para ti", dijo mostrando los 17 nombres de las víctimas que estaban escritos en su espalda.