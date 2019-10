Mónica Pérez e Iván Valenzuela salen en defensa de la prensa

Esta tarde, mientras se emitía Teletrece, noticiero conducido por Mónica Pérez e Iván Valenzuela, un equipo de Canal 13 vivió un riesgoso momento en pleno despacho.



El reportero Enzo Poblete estaba comentando el desalojo de los manifestantes del Congreso, mientras el camarógrafo se encontraba grabando a cómo Fuerzas Especiales de Carabineros disuadía a las personas que protestaban.



En ese momento, el hombre detrás de la cámara recibió la fuerza del chorro del guanaco y de los gases lacrimógenos, hecho que quedó registrado en pantalla.





Iván Valenzuela no dejó pasar la oportunidad para defender el trabajo de los equipos de prensa que estos días se han sometido a distintos riesgos por cumplir la labor de informar.



"Yo quisiera recordarles a los manifestantes y a la gente que se va a encontrar con los equipos de prensa, porque estamos en todas partes que, particularmente la gente que está en la calle, son trabajadores igual que todos y cuya pega es tan legítima y honesta como la de cualquiera de los trabajadores que está en las manifestaciones. Ellos son trabajadores igual que ustedes y no se merecen el maltrato, la agresión ni el insulto que muchas veces están recibiendo", señaló el conductor de noticias.



Al escuchar la palabras de su compañero, Mónica Pérez no se quedó atrás y se sumó a la defensa.



"No es justo que nuestros equipos estén la calle sufriendo el miedo y los embates de personas que quizás no entienden que lo nuestro es simplemente el trabajo, son trabajadores como todos los que están en la calle marchando y que sufren, por lo demás, las mismas injusticias que puede vivir otro manifestante", agregó Pérez.