Papá puso en aprietos a Juan Ángel Mallorca por burla contra cantante de "Rojo"

Polémica causó en "Rojo" un comentario en redes sociales del papá de Juan Ángel Mallorca, burlándose contra un integrante actual de la competencia, el también cantante Luis Zapata.

"Me dio mucha lata. Yo a él lo considero mi amigo", respondió el concursante del programa de talentos a "Intrusos".

El familiar del ganador de la primera temporada trató de "copia" de su hijo a Zapata, lo que no le cayó bien a nadie.

"Yo quería arreglar las cosas con él, quería tirarle tallas (...) pero me dejó de seguir en Instagram, entonces dije, 'quizás está avalando eso'. Y no me dijo nada, yo (en su caso) me haría cargo", agregó el participante, quien dijo no estar molesto, pero sí decepcionado.

Los participantes del espacio de TVN lamentaron el "meme" y recordaron que Juan Ángel debe su carrera a "Rojo".