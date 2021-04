Parodia chilena de BTS es acusada de racista y genera rechazo internacional

Repercusión internacional tuvo un sketch presentado en "Mi Barrio", el nuevo programa humorístico de Mega, donde un grupo de comediantes imitó a la popular banda surcoreana BTS y fue acusada de prácticas racistas.

Todo comenzó con las presentaciones de los integrantes, quienes se hicieron llamar "Kim Jong Un", "Dos", "Tres", "Cuatro" y "Juan Carlos". También se hicieron burlas al idioma coreano con uno de los comediantes diciendo palabras sin sentido y aclarando que su significado era "ya me vacuné".

A través de su cuenta de Twitter, el grupo de fans de BTS en Chile denunció la situación asegurando que "se presentó una parodia de una performance de BTS, donde todos los chistes eran basados en el racismo y la xenofobia".

"Esta situación es extremedamente insensible considerando los ataques discriminatorios que ha sufrido la comunidad asiática alrededor del mundo", agregaron en relación al racismo asiático que se desató tras la llegada del coronavirus.

La noticia incluso fue replicada por The New York Times, destacando el poder de acción con el que cuentan los fanáticos del K-pop en redes sociales.

Por su parte el programa "Mi Barrio" publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo las cifras de audiencia (promedio de 15.7 puntos) y asegurando que "recogemos todos los comentarios positivos y también las críticas, porque estamos para eso: aportar con un granito de humor y entretención". De todas formas la parodia a BTS no fue incluida en el episodio del programa en su versión digital.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.)



video cr; isidoradae pic.twitter.com/tBK8CYbbKs