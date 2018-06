Participante emblemática de "Pasapalabra" fue eliminada

Luego de haber ganado 12 capítulos y de haber acumulado un pozo de más de $50 millones, la calameña Ledy Ossandón fue eliminada de "Pasapalabra" de Chilevisión.

La profesora se había convertido en un ícono del programa gracias a su larga estadía en la pantalla. Sin embargo, una serie de errores en el rosco (prueba final) produjeron su eliminación.

Fue la letra T la que sentenció su participación. "Conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad", fue la definición que leyó el conductor Julián Elfenbein.

"Tendido", dijo errónamente Ledy, puesto que la respuesta correcta era "teléfono".

"Yo caía en un nivel de abstracción más o menos alto, me olvidaba del público, del competidor, de Julián y me concentraba en mi rosco. Nunca me fijaba en mi competidor. Estaba como en una burbuja de concentración", dijo oriunda de Calama a LUN tras finalizar su participación.

Pese a haber acumulado $57 millones con sus triunfos, Ledy Ossandón solo se llevó $12 millones. "Tengo una propuesta educativa de innovación y tecnología, quiero crear en Calama un centro donde podamos fortalecer estas dos áreas", dijo la profesora sobre el destino de su premio.