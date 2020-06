Patricio Frez fue internado por complicaciones de su cáncer

El locutor Patricio Frez está internado en la Clínica San Carlos de Apoquindo debido a problemas derivados de su cáncer al hígado diagnosticado en 2019.

La histórica voz en off de "Buenos Días a Todos" ingresó al recinto el jueves pasado tras tener una complicación de su estado de salud, por lo que está siendo sometido a exámenes.

"Está un poco complicada la cosa", dijo Frez a LUN sobre su estado, a tres meses de haber dado positivo a coronavirus.

"Me subió la bilirrubina y tengo líquido en el estómago. Eso me saca del estudio clínico que me están haciendo", contó.

"El hígado está muy malo y la vena porta (que lleva sangre al órgano) está con trombo, y eso es peligroso, según los médicos", expresó Frez.