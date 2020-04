¿Qué ver además de "Jesús de Nazareth" esta Semana Santa?

La programación televisiva de Semana Santa se llena de clásicos cada año, entre ellos, "Jesús de Nazareth", que TVN transmitirá, por 38° vez de manera initerrumpida, este viernes 10 de abril a partir de las 17:30 horas.

Pero no es el único clásico que ofrecerá el canal público, el mismo viernes desde las 07:45 a las 11:00 horas, TVN emitirá la miniserie "San Pedro", protagonizada por Omar Shariff y, desde las 14:30 horas, "Los 10 mandamientos", reversión de ABC del clásico de 1956, que, al igual que la original, se filmó en Ouarzazate,Marruecos, cerca de las dunas de arena donde se filmó "Lawrence de Arabia".

La Red en tanto, partirá el viernes 10 de abril a las 11:00 horas con "El Papa bueno", sobre Juan XXIII y protagonizada por el actor británico Bob Hoskins. A las 14:45 emitirán "Ben Hur, la miniserie", una adaptación televisiva de la legendaria novela de Lewis Wallace y que protagonizan Joseph Morgan y Stephen Campbell.

El sábado a las 15:00 horas, La Red exhibirá "Moises", producción de la RAI protagonizada por Burt Lancaster, Anthony Quayle, Irene Papas e Ingrid Thulin y el domingo, a las 21:00 horas, "Barrabas", producción televisiva basada en la novela homónima escrita por el ganador del Premio Nobel Par Lagerkvist.

"Jesus Christ Superstar" por streaming

El creador Andrew Lloyd Webber, que está compartiendo sus musicales por el canal de YouTube The Shows Must Go On!, este viernes 10 a las 14:00 horas en Chile, transmitirá el musical "Jesus Christ Superstar", que cuenta con la Spice Girl, Mel C, como "Mary Magdalene".

Este musical quedará disponible por 48 horas para ser visto en el mismo canal de YouTube.