Raquel Argandoña le preguntó a mujer migrante qué sabía decir en español y se espantó

Este viernes, Raquel Argandoña salió del estudio de "Bienvenidos" y se dirigió al barrio Meiggs en busca de juguetes y regalos de Navidad. Un momento de su despacho se viralizó por una respuesta inesperada.

La mamá de Kel le preguntó a una trabajadora migrante qué sabía decir en español. Al recibir una grosería como respuesta, Argandoña reaccionó: "No, no, no. Eso no. Alguien que hable español".

El momento en el matinal de Canal 13: