Azzartt Maveth Arias, la "tía de la micro", será parte de "Tierra Brava"

El reality show "Tierra Brava" ha confirmado este martes a una nueva participante, siendo ya seis los confirmados para el programa.

Se trata de Azzartt Maveth Arias, mejor conocida como "la tía de la micro" en TikTok, plataforma en la que comparte su día a día como conductora del Transantiago.

¿Quién es Azzartt Maveth Arias?

Definida como "gritona, fácil de irritar y con poco filtro", Azzartt tiene 27 años y decidió trabajar en el transporte público tras el nacimiento de su hijo, llevando un año y medio como chófer.

"Soy como una gallina loca, voy a aportar buena onda, alegría y travesuras. Quiero salir con buenas amistades y aprender de tolerancia", dijo la influencer, añadiendo que además quiere conocer a Pamela Díaz, que será su compañera en el encierro.

Asimismo Arias, que ganó popularidad en redes sociales debido a su humor, asegura que si bien, en su rol de madre debe moderarse para dar un buen ejemplo a su pequeño, "soy confrontacional y le diré a la gente cuando está haciendo algo mal".

"Soy súper compleja con la comida, es que a mí me gusta comer harto, entonces si hay poca comida me pongo irritable. Si me sacan la comida habrá problema, me van a ver enojada", añadió la tiktoker.

¿Cuándo se estrena Tierra Brava?

A 10 años de su último reality show, "Tierra Brava" marcará el regreso de Canal 13 al formato, que competirá con "Gran Hermano" de Chilevisión.

El programa, que ha confirmado a figuras como Junior Playboy y Eva Gómez, será animado por Sergio Lagos y Karla Constant, estrenándose en octubre.