Confirmado: Daniela Aránguiz ingresará a "Tierra Brava"

Tras varias especulaciones, Canal 13 confirmó que Daniela Aránguiz ingresará a "Tierra Brava".

La panelista de "Zona de estrellas" llegará por primera vez a un reality show, motivada por el "despecho" que dejó el fin de su relación con Luis Mateucci, participante del programa.

"Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban", señaló la ex "Mekano", confesando que, pese a haber rechazado "Tierra Brava" anteriormente, "me picó el bichito y me empecé a picar con Luis (...) ¡estoy despechada!".

Asimismo, Aránguiz complicará las cosas entre Mateucci y "La Chama", quienes han matenido un romance en el encierro durante estas últimas semanas.

"Nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer...y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él", confesó la ex de Jorge Valdivia.

"Me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme", añadió.

Además, Daniela aseguró que la incipiente relación del trasandino con la venezolana terminará cuando ella llegue a la hacienda, ya que el modelo "se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente".