Reportero de "Mucho gusto" fue manoseado y acosado sexualmente en vivo

Un condenable conducta ocurrió este jueves en "Mucho gusto", mientras hacía un contacto en directo con el periodista Simón Oliveros. El reportero trató de hablar con una mujer que le gritó "la tele miente" y se retiró.

Posteriormente, mientras hablaba con otra vecina sobre los saqueos y la violencia callejera de estos días se produjo el acoso sexual contra el profesional en plena transmisión del matinal de Mega.

"La señora acaba de pasar por detrás mío y me acaba de meter el dedo en el poto. Dos veces. Tengo una rabia tremenda en este momento. Voy a contar hasta siete porque lo que acaba de pasar no puede pasar en Chile", dijo Oliveros.

"Esto no puede pasar en Chile. Es totalmente indigno lo que me acaba de pasar a mí. No tengo porqué aguantar. Es una persona a la que le dimos el espacio para hablar", agregó el reportero.

"Nadie tiene el derecho de meterle el dedo en el culo a nadie. Lo que acaba de pasar acá es grave, sumamente grave", remató Oliveros.

