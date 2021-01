Serie educativa "Experimenta" logra premio internacional como ejemplo de "periodismo científico"

La serie "Experimenta, ciencia de niñ@s" fue galardonada con el Premio a la Educación IPST (Institute for the Promotion of Teaching Science & Technology in Thailand) en la categoría Entretenimiento Educativo Familiar del Science Film Festival 2020.

La instancia reúne a la comunidad científica de Asia, África, Oriente Medio y América Latina. La serie chilena fue reconocida por el excelente ejemplo de periodismo científico destinado a un público joven de 6 a 12 años.

"Experimenta" compitió con más de 90 películas de diversos países, donde sólo hubo 6 ganadores en 6 de las diferentes categorías. El capítulo que representó a la serie fue "Eclipse total de sol" donde dos niños de Cachiyuyo - Yilesca y Manuel - se encuentran con Álvaro, un entusiasta astrónomo que responderá todas sus dudas relacionadas con este espectacular evento, el eclipse solar.

Science Film Festival promueve la alfabetización científica y facilita la conciencia de los problemas científicos, tecnológicos y ambientales contemporáneos, llegando a más 28 países en el mundo en Asia, África, América Latina y Oriente Medio.

Los 24 capítulos de la serie se encuentran actualmente disponibles en el canal de YouTube de CNTV Infantil, en su sitio web y en Canal Eureka.