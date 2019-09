31 Minutos es la mejor serie chilena de todos los tiempos según IMDB

El sitio Rave publicó un extenso listado a nivel mundial con las mejores series de cada país, basándose en la puntuación del portal IMDB.

En Chile "31 Minutos" es considerada como la mejor producción televisiva, con una valoración de 8.4 por sobre otros clásicos de la pantalla chica como "Los 80", "El reemplazante" o "Los archivos del cardenal".

La serie protagonizada por carismáticas marionetas se emitió originalmente en TVN entre 2003 y 2005 con tres temporadas. La cuarta y última llegó casi una década después en 2014.

Gracias a su arrollador éxito "31 Minutos" ha logrado ser emitida en Argentina, México, Colombia, Uruguay y España, además de ser parte permanente de la parrilla de la cadena Cartoon Network.

Salimos en el primer lugar en Chile. 👀 https://t.co/ua1WVP6jLc — 31 minutos (@31minutos_tv) September 9, 2019

Otros países

Si en Chile reina "31 Minutos", en otros países también tienen su serie favorita. Por ejemplo, en Estados Unidos se impone "Breaking Bad" con un 9.5, superando a otras históricas producciones como "The Wire", "The Sopranos" y "Six feet under", por mencionar algunas.

En tanto, en Canadá se impone el clásico "The X-Files" emitido en la década del 90. En el Reino Unido se considera como la mejor serie a "Sherlock", mientras que en Alemania tienen como número 1 a la reciente "Dark".

A nivel latinoamericano la serie mejor evaluada es la peruana "Latin Lover", seguida por la argentina "Los Simuladores".