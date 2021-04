Actor de "Los Soprano" muere a los 66 años

El actor Joseph Siravo, conocido por haber interpretado al padre de "Tony Soprano" en "Los Soprano", falleció a los 66 años producto de un cáncer.

Según confirmó el representante del estadounidense a Variety, Siravo dio una "larga y valiente lucha" contra un cáncer de colon.

Joseph Siravo es recordado principalmente por su trabajo como "Johnny Soprano", el padre del protagonista de la ficción de HBO que tenía reveladoras apariciones mediante flashback. Este personaje reaparecerá en la película precuela "The Many Saints of Newark" en la piel del actor Jon Bernthal.

Además, Siravo fue parte de la serie "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", donde encarnó a Fred Goldman, el padre de una de las víctimas del mediático caso.

También acumula créditos televisivos en producciones como "For Life," "The Blacklist," "Made in Jersey," "Dirty Sexy Money" y "Ley y orden". En tanto en la pantalla grande apareció en películas como "Carlito's way", "The report" y "Maid in Manhattan", entre otras.