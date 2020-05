Actor de "Scrubs" murió a los 56 años de edad

El actor Sam Lloyd, conocido por participar en la serie "Scrubs", murió a los 56 años de edad, a meses de haber sido diagnosticado de cáncer.

Lloyd participó en la comedia en el papel de "Ted Buckland", el abogado del hospital Sacred Heart y en el que participó en casi 100 episodios.

El actor había sido diagnosticado con cáncer a principios de 2019, solo semanas después del nacimiento de su primer hijo. Sus ex compañeros de la serie crearon una campaña para ayudarlo a pagar sus facturas médicas.

Bill Lawrence, creador de "Scrubs", escribió un mensaje para Lloyd a través de su cuenta de Twitter: "Pensando mucho en Sam Lloyd hoy. Verdaderamente un tipo tan amable y dulce. Muchos lo extrañarán".

Zach Braff, que interpretó a "J.D." en la serie, también homenajeó a Lloyd: "Descansa en paz con uno de los actores más divertidos con los que he tenido la alegría de trabajar. Sam Lloyd me hizo reír a carcajadas".

