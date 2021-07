Actor del videojuego se suma a la serie de "The Last of Us"

La serie sobre el videojuego "The Last of Us" que está preparando HBO anunció la incorporación de tres nuevos miembros a su elenco.

Allí destaca la presencia de Jeffrey Pierce, actor que interpretó en voz y movimiento a "Tommy" en las dos entregas del juego. Sin embargo, en la producción televisiva encarnará a "Perry", un rebelde que vive en una zona de cuarentena.

Además se integrarán los actores Murray Bartlett y Con O'Neil como "Frank" y "Bill", dos sobrevivientes de la pandemia que vivien en su propio pueblo.

La serie ya tiene a Pedro Pascal en el papel principal de "Joel", a Bella Ramsey como "Ellie" y a Gabriel Luna como "Tommy", además de las actrices Merle Dandridge y Nico Parker.

Por ahora la producción, creada por Craig Mazin de "Chernobyl" y la mente tras el videojuego Neil Druckmann, no tiene fecha de estreno.