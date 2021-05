Merle Dandridge, actriz que presta su voz para "Marlene" en "The Last of Us", estará en la serie sobre el videojuego para interpretar el mismo personaje, ahora en pantalla.

Dandridge repetirá su rol de "Marlene" y se sumará a un elenco que ya cuenta con Bella Ramsey como "Ellie" y Pedro Pascal como "Joel", además de Gabriel Luna como "Tommy", el hermano menor de "Joel".

La serie de HBO, creada por Craig Mazin, el mismo de "Chernobyl", comenzará sus grabaciones en julio en Canadá.