Actriz Nicki Aycox de "Supernatural" muere a los 47 años

La actriz Nicki Aycox, recordada por su trabajo en la serie "Supernatural", falleció este domingo a los 47 años, según confirmó su familia en redes sociales.

"Mi hermosa, inteligente, aguerrida e increíblemente talentosa cuñada falleció ayer con su esposo a su lado. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocieron la amaron", escribió Susan Raab Ceklosky, cuñada de la actriz.

Por su parte Eric Kripke, creador de "Supernatural", también la despidió y lamentó su partida: "Se fue muy joven. Ella era una delicia de persona y era capaz de decir sus líneas con miel y con veneno", escribió.

