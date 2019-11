Amazon estrenó el primer trailer de "Hunters", una serie creada por Jordan Peele ("Us", "Get out") que narrará la historia de un grupo de cazadores de nazis en los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. La producción estará protagonizada por Al Pacino, quien debuta con un rol principal en una serie de televisión. "Hunters" se estrenará en 2020.

