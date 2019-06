Confirman el fin de "The Good Place" con su cuarta temporada

Para inicios de 2020 quedó fijado el fin de la serie "The Good Place" con el anuncio de la cuarta y última temporada de la comedia protagonizada por Kristen Bell y Ted Danson.

La noticia la dio a conocer el creador de la serie, Mike Schur, en un panel realizado la noche del viernes, donde reveló que el plan de los escritores de la serie era contar una historia de cuatro temporadas.

"Necesitaba tener una idea de cuánto tiempo pensé que la idea de 'The Good Place' podría sostenerse por sí misma. Llegué a la conclusión bastante rápida de que eran cuatro temporadas. Hubo momentos en los que me sentí como quizás cinco y quizás tres. Una vez que me decidí por cuatro temporadas, no se lo conté a nadie, excepto a los escritores", dijo Schur a The Hollywood Reporter.

Se espera que la última temporada de "The Good Place" se estrene a mediados de septiembre.